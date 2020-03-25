Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесен в Думу

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина и эпидемиологических норм. Авторами поправок стали председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В частности, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, предлагается штрафовать на сумму от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, лишать права занимать определенные должности и даже лишать свободы на срок до 3 лет.

Если правонарушение повлекло по неосторожности смерть человека, то сумма штрафа вырастет до 2 миллионов рублей, а срок возможного заключения в тюрьме — до 5 лет.

Если же из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил умерли двое или более лиц, то это уже будет грозить лишением свободы на срок до 7 лет, указывает в документе.

Рассмотреть поправки депутаты планируют 31 марта, передает РИА Новости.

На данный момент во всем мире коронавирусом COVID-19 заразились уже более 420 тысяч человек, около 108 тысяч из них уже вылечились, почти 19 тысяч скончались. В России 495 заболевших, 22 из них уже выписаны.