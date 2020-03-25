Азия может лучше справиться с последствиями коронавируса, чем Запад

Аналитики заявляют, что Азия гораздо более подготовлена экономически к преодолению вызванного короновирусом кризиса, чем Запад, сообщает CNBC.

"Основные азиатские экономики извлекли уроки из прошлых кризисов и создали сильные суверенные балансы, которые должны быть использованы для поддержки их экономики перед лицом внешних шоков, — написал Линь Цзин Леонг, инвестиционный менеджер в Aberdeen Standard Investments, в записке во вторник. — Это оставляет им гораздо больше возможностей для реагирования на эту вспышку".

Кроме того, азиатские компании имеют более сильные денежные позиции, отметил Сиддхартха Сингх, инвестиционный директор по азиатским акциям в PineBridge. Большинство компаний в Азии, которые отслеживает PineBridge, реагировали на "жесткую" деловую среду в последние два года, контролируя расходы и капиталовложения.

"Неудивительно, что сравнение топ-100 компаний (без учета финансовых) на крупных азиатских и западных рынках показывает, что больше азиатских компаний имеют чистые денежные позиции, а это означает, что они имеют возможность инвестировать в бизнес и потенциально получить долю рынка, когда все утрясется", — написал Сингх во вторник, ссылаясь на данные Factset и Nomura.

Между тем, процентные ставки в мире уже являются низкими, а в некоторых странах они находятся на отрицательной территории. Но центральные банки в Азии, как правило, имеют больше возможностей для стимулирования экономики за счет денежно-кредитной политики, чем американский и европейские регуляторы, считают аналитики.