Криштиану Роналду задумался об уходе из "Ювентуса"

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду раздумывает о смене клубной прописки. На него претендует два клуба, которые уже сделали ему свои предложения.



Речь идет о французском "Пари Сен-Жермен" и английском "Манчестер Юнайтед", за который 35-летний португалец уже выступал с 2003 по 2009 год. Как сообщает Diario Gol, вариант с "МЮ" Роналду будет рассматривать в случае выхода манкунианцев в Лигу чемпионов.



Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018, когда перешел из мадридского "Реала". Действующее соглашение португальского игрока с туринцами рассчитано до лета 2022 года, а его рыночная стоимость согласно порталу Transfermarkt составляет 75 миллионов евро.

Накануне Роналду сдал на коронавирус, который оказался отрицательным. Он собирается внести свой вклад в борьбу с COVID-19, пока практически весь мировой спорт стоит на паузе.