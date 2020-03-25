Шойгу: прозападные оппозиционеры проникают на военные объекты, похороны и поминки

Представители прозападной оппозиции, которые регулярно проходят обучение за рубежом, пытаются тиражировать обвинения против России и проникать на военные объекты РФ.

В частности, пробуют уличить Москву в сокрытии потерь: преследуют родственников военнослужащих, приходят в госпитали, где лежат раненые, посещают похороны и поминки, заявил министр обороны Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия 24".

Нужно отрегулировать законы о СМИ, которые позволяют таким людям попадать на базы и в воинские части Вооруженных сил РФ, считает глава оборонного ведомства.

Также министр отметил, что за последние три года на инфраструктуру российской армии совершено 25 тысяч хакерских атак и количество их постоянно растет: на 12% в год.

Несмотря на это, боевой потенциал Вооруженных сил РФ вырос более чес в два раза, что позволило сохранить стратегический паритет с НАТО.