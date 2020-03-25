Продажи упали до нуля: в Нидерландах из-за коронавируса уничтожают тысячи цветов

В Нидерландах из-за коронавируса уничтожают тысячи цветов, потому что из-за эпидемии их продажи упали практически до нуля. Более того: на карантин закрыт и знаменитый цветочный сад Кекенхоф, сообщает "Россия 24".

По словам флористов, кризис может затронуть до 80 процентов производителей цветов. Сейчас в Нидерландах карантин.

Ранее сообщалось, что до 1 июня в королевстве введен запрет на все организованные собрания, численность которых составляет более трех человек.

Заразившихся новым короновирусом в Нидерландах по последним данным – около пяти тысяч. Скончались больше двухсот человек.