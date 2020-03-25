Тело младенца в пакете нашли на востоке Подмосковья

Завернутое в пакет тело новорожденного обнаружили прохожие в подмосковной Электростали, сообщили в региональном управлении МВД.

Мертвого младенца, которому было всего несколько часов от роду, нашли среди деревьев на улице Горького, где сконцентрированы промышленные предприятия города. Тело быдо упаковано в полиэтиленовый пакет.

Следователи ищут мать новорожденного, тогда как эксперты устанавливают причину его смерти.