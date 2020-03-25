В мясе для владимирских домов-интернатов нашли лекарство от кашля

Россельхознадзор выявил в мясной продукции, поступающей в дома-интернаты Владимирской области, запрещенное лекарство — кленбутерол. Начато служебное расследование. Производители опасной продукции проинформированы для оперативного принятия мер.

Пробы свинины и говядины были взяты во Владимирском психоневрологическом интернате и Суздальском доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Производители мяса соответственно Юрьев-Польский мясокомбинат и ООО "Легион",Владимирской области.

По результатам исследований, сообщают "Вести Владимир", в пробах был выявлен недопустимый в пищевой продукции кленбутерол. Это лекарственное средство оказывает мощное бронхолитическое действие. А в животноводстве кленбутерол применяют для стимуляции роста и ускорения набора массы животными. Для человека такое мясо опасно, так как вещество при термической обработке не разрушается.