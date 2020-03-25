Песков: решение об отмене Парад Победы пока не принято

Подготовка к Параду Победы 9 мая продолжается, приказа об отмене торжеств пока не поступало, заявил Дмитрий Песков. Вместе с тем пресс-секретарь президента добавил, что вопрос, как и в каком формате может состояться мероприятие, еще обсуждается. Окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пишет агентство "Интерфакс".

Песков считает, что сейчас нужно сделать все, чтобы отдать должное героизму народа, но при этом не подвергнуть опасности здоровье россиян.

Между тем в Московскую область продолжает прибывать боевая техника, которая примет участие в Параде Победы. Как раз сейчас из Свердловской области выехал поезд, который везет 30 боевых машин. Среди них, например, танки Т-90М "Прорыв", Т-14 "Армата", боевые машины поддержки танков "Терминатор".