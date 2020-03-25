Доля нерезидентов в ОФЗ сократилась до 31,4%

Доля иностранных кастодианов и нерезидентов на счетах облигаций федерального займа (ОФЗ) в "Национальном расчетном депозитарии" (НРД) сократилась с 17 по 24 марта на 0,93% до 31,41%. С 10 по 17 марта показатель снизился на 1,45% до 32,3%.

Доля нерезидентов в ОФЗ выросла в 2019 году с 24,4% (на 1 января 2019 года — 1,79 триллиона руб.) до 31,2% (к 31 декабря 2019 года — 3 триллиона руб.).

Таким образом, пандемия коронавируса и паника на мировых финансовых и энергетических рынках не привели к оттоку капитала с российского рынка госдолга, отмечает "Интерфакс".

Между тем Минфин приостановил с 10 марта проведение аукционов по размещению ОФЗ до улучшения рыночной обстановки. "О возобновлении аукционов ОФЗ будет сообщено дополнительно", — пояснил Минфин.

За семь аукционных дней в этом году Минфин разместил ОФЗ на 501,3 миллиарда руб. План по размещению ОФЗ на I квартал составляет 600 миллиардов руб.