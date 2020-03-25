Актриса Инна Макарова умерла на 94-м году жизни

На 94-м году ушла из жизни легенда советского кинематографа — народная артистка СССР Инна Макарова. Скорбную весть сообщила ее дочь Наталья Бондарчук, написал в своем "Твиттере" ведущий телеканала "Россия 1" Андрей Малахов.

Инна Макарова родилась в Сибири - в городе Тайга Сибирского края (ныне Кемеровская область) в 1926 году. Актриса была одной из самых ярких кинозвезд в СССР — она снималась в таких ставших классикой отечественного кинематографа фильмах, как "Девчата", "Женитьба Бальзаминова", "Высота", "Молодая гвардия". За роль в этом фильме в 1949 году Макарова получила Сталинскую премию, напоминает ТАСС.



В начале марта легендарная актриса была госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает StarHit. 25 марта ее не стало.

В последние годы Инна Макарова страдала от приступов астмы, но продолжала сниматься вплоть до 2015 года.

О времени и месте прощания с актрисой пока не сообщается.

Первым мужем легенды советского кино был режиссер Сергей Бондарчук. В этом союзе родилась дочь Наталья. Вторым супругом Инны Макаровой стал хирург Михаил Перельман. Его актриса пережила на 7 лет.