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Коронавирус 7 минут назад

25 марта 202014:36

Главный психиатр: россияне могут получить психологическую помощь по телефону

Россияне смогут получить бесплатную психологическую помощь при чрезвычайных ситуациях, в том числе в связи с коронавирусом. Для этого нужно позвонить на горячую линию в научный центр имени Сербского. Ее телефон 8 (495) 637-70-70. Об этом сообщил главный внештатный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе.

"Там находятся психотерапевты, которые объясняют ту или иную ситуации и дают соответствующие советы", — сказал Кекелидзе.

Он подчеркнул, что специалисты оказывают психологическую помощь бесплатно. 

11 марта ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались. В России подтверждено 658 случаев, из них в Москве — 410 человек. За последние сутки в нашей стране заразились 163 человека. 

В 15:00 с обращением к стране выступит президент Владимир Путин.

 

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