Оценки Кудрина оказались хуже прогноза Fitch

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин пессимистично оценил перспективы экономики России. Его прогноз оказался хуже оценок международного рейтингового агентства Fitch.

В марте 2020 года агентство Fitch из-за коронавируса и падения цены нефти снизило прогноз роста ВВП России с 2% до 1%.

Оценки Кудрина хуже: роста экономики России не будет в "мягком случае", а в жестком – сокращение экономики.

Всему виной, по его словам, ограничения в отраслях из-за распространения коронавируса: "нарушение производственных цепочек привет к тому, что мы в этом году, скорее всего, не будем иметь экономического роста", — заявил Кудрин в Совете Федерации.

"Я говорю даже мягко сейчас. Потому что прогнозы сейчас уточняются, и, скорее всего, будет снижение ВВП", — отметил экс-министр финансов России.

Глава ВТБ Андрей Костин назвал коронавирус большей угрозой для экономики России, чем падение цены нефти.

"Думаю, что коронавирус намного хуже, — отметил Костин в интервью Bloomberg. — Мы знаем, как справиться с экономическим кризисом, но не знаем, как справиться с вирусом".

По его словам, ситуация труднопредсказуемая. И здесь бессильны экономисты и финансовые аналитики. Страны вводят карантин, целые отрасли попадают под ограничения.

Европа и Китай больше пострадали от вируса. Вместе эти страны обеспечивали "60% российской внешней торговли".

По прогнозу Костина, нефть могла бы подорожать до $45-50 за баррель, но этому мешает пандемия.