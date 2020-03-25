Российская колонна прошла половину пути до итальянского Бергамо

Колонна российских специалистов, которые прилетели на помощь в Италию, уже прошла 250 километров и остановилась во Флоренции. Там запланирована проверка техники, после чего военные продолжат путь в город Бергамо, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

22 mezzi verso Bergamo pic.twitter.com/NjLvUePxcZ — Emelyanova Asya (@asetemel) March 25, 2020

Уточняется, что колонна состоит из 22 машин, среди которых мобильный комплекс анализа и диагностики, грузовики с запасом дезинфицирующих средств и специальным оборудованием для оказания помощи пациентам в самом тяжелом состоянии. Россиян сопровождают автомобили итальянских карабинеров.

В общей сложности российские специалисты должны проехать 600 километров: от авиабазы "Практик де Маре" до одного из главных очагов эпидемии COVID-19, города Бергамо.

Напомним, Россия отправила на помощь Италии 15 военно-транспортных самолетов Ил-76 с врачами и медицинским оборудованием.