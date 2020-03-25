Гостей сочинского парка приглашают на "противовирусную" экскурсию

Актуальная в наше время экскурсия появилась в сочинском парке "Южные культуры". Взглянуть по-новому на уникальную коллекцию дендрологического парка предлагают специалисты. Новую экскурсию они назвали "противовирусной".

Как рассказали "Вести Сочи" экскурсоводы, воздух в парке богат фитонцидами. Это активные вещества, которые благоприятно влияют на иммунитет человека. Произрастают здесь и настоящие природные антисептики. Сюда относятся все хвойные, эвкалипты, кипарисы, секвойи. "Противовирусную" прогулку эксперты хотят предложить экскурсионным компаниям города-курорта.

Парк "Южные культуры" является одним из старейших мест отдыха под открытым небом на черноморском побережье. Основал его генерал Даниил Драчевский на землях, где было расположено его имение, в 1910 году. В парке площадью около 20 га можно полюбоваться богатейшей в стране коллекцией экзотических растений со всего мира.