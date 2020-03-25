Пособия по безработице увеличатся до уровня МРОТ

Президент России Владимир Путин предложил увеличить пособия по безработице до минимального уровня оплаты труда. С соответствующим заявлением глава государства выступил во время выступления. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Увеличение выплат по безработице — мера, связанная с условиями, вызванными коронавирусом COVID-19. По словам Путина, экономика России, как и других стран, испытывает сильное негативное давление. Глава государства отметил, что необходимо поддержать тех людей, которые могут столкнуться с потерей работы.

Владимир Путин призвал работодателей обеспечить стабильность на рынке труда и не допустить всплеска безработицы. По его словам, государство окажет бизнесу содействие в решении этой задачи.

В настоящее время, за исключением некоторых категорий граждан, максимальная выплата пособия по безработице ограничена суммой в восемь тысяч рублей. Теперь она может увеличиться до МРОТ — до 12130 рублей.