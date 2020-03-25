Путин: повысим налог на уходящие в офшоры дивиденды и проценты по доходам

Все выплаты по доходам в виде процентов и дивидендов, если эти проценты и дивиденды уходят из России за рубеж в офшорные юрисдикции, должны облагаться налогом, заявил президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам России.

Сейчас 2/3 таких денег, а, по сути, это доходы конкретных физических лиц, в рамках разного рода схем так называемой "оптимизации" облагаются налогом по ставке лишь 2%, отметил президент.

В то время как граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в размере 13%. "Это, мягко говоря, несправедливо", — подчеркнул Путин.

Президент предложил установить налог в размере 15% для граждан, которые выводят свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета.

"Естественно, это потребует корректировки наших соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами", — пояснил Путин.

Президент поручил правительству провести такую работу. Если же иностранные партнеры не примут предложение, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. "И начнем с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны", — заключил Путин.