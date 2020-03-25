ДНР обвинила Порошенко в организации убийства Моторолы

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Он обвиняется в причастности к террористическим актам, в частности, к убийству Арсена Павлова, известного по позывному Моторола.

О возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 230 Уголовного кодекса ДНР сообщается на сайте ведомства. В тексте отмечается, что украинские спецслужбы провели на территории республики ряд террористических операций по устранению высших должностных лиц, а также командиров военных подразделений. В их числе Михаил Толстых, известный как Гиви, а также Арсен Павлов.

В сообщении прокуратуры говорится, что установлены организаторы террористических актов, в числе которых экс-президент Украины Порошенко. Он утвердил план по ликвидации героя ДНР Арсена Павлова.

В настоящее время Порошенко объявлен в розыск. Также ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что наказание по статье, предъявленной Порошенко, предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное.

Арсена Павлова убили вечером 16 октября 2016 года в Донецке, в подъезде дома. Моторола взорвался в лифте, где было установлено мощное взрывное устройство.

В ноябре 2016 года глава ДНР Александр Захарченко заявил, что к убийству Павлова причастны ряд должностных лиц от украинской стороны.