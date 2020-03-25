Непомнящий потерпел первое поражение на турнире претендентов

В Екатеринбурге продолжается турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам. Первое поражение потерпел российский гроссмейстер Ян Непомнящий.

Игравший черными Ян Непомнящий уступил французу Максиму Вашье-Лаграву. На 42 ходу российский шахматист признал себя побеждённым. Фабиано Каруана (США) — Ван Хао (Китай), Дин Лижэнь (Китай) — Кирилл Алексеенко (Россия) и Аниш Гири (Нидерланды) — Александр Грищук (Россия) завершились вничью.

Победа позволила Вашье-Лавграву догнать Непомнящего. У двух лидеров по 4,5 очка. По 3,5 у Грищука, Каруаны, Гири и Ван Хао. По 2,5 очка набрали Алексеенко и Дин Лижень.