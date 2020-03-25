Суд арестовал женщину, похитившую новорожденную в Йошкар-Оле

33-летняя женщина, которая похитила новорожденную девочку из роддома в Йошкар-Оле, отправлена под арест.

На сайте Следственного комитета по Республике Марий Эл сообщается, что расследование уголовного дела продолжается. По предварительным данным, злоумышленница похитила ребенка, поскольку обманула мужа ложным сообщением о рождении малыша.

Инцидент произошел днем 23 марта. Девочку трех дней от роду похитили из палаты, когда ее мама отлучилась на процедуры. Впоследствии по приметам удалось опознать 33-летнюю Анастасию.



За несколько дней до похищения у женщины случился выкидыш — ребенка спасти не удалось. Мужу Анастасия ничего не сказала, а 23 марта решилась на похищение чужого младенца. Женщину задержали у нее дома.

В настоящее время ребенок передан родителям.