Эксперт: новые налоги на офшорные доходы и банковские дивиденды принесут бюджету РФ свыше $18 млрд

Эксперты подсчитали, как помогут российскому бюджету озвученные Владимиром Путиным в обращении к нации «антивирусные» меры: введение 13% налога на доходы по банковским вкладам или инвестициям в долговые ценные бумаги, чей объем превышает 1 млн рублей, а также повышение ставки налога на дивиденды, получаемые с зарубежных счетов, до 15%.

Хотя, как подчеркнул президент РФ, озвученные меры затронут лишь порядка 1% вкладчиков, полученные средства могут серьезно пополнить бюджет.

Как отмечает аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай, в 2019 году доходы к выплате заграницу, которые состоят из дивидендов и процентов по привлеченному долгу, составили 93 млрд долл. «Повышение налога по таким доходам принесет 12 млрд долл в бюджет. Это много. А со вкладов 13% дадут в бюджет 500 млрд руб», — подсчитал эксперт.

По мнению Дениса Порывая, повышение ставки с 2% до 15% на выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящих в офшор, снизит для нерезидентов привлекательность инвестирования в РФ. Это, при прочих равных, уменьшит стоимость российских активов.

«Выгодно будет инвестировать не в ценные бумаги, а в реальный сектор», — комментирует антикризисные предложения Сергей Суверов, старший аналитик «БКС Премьер». По его мнению, меры, озвученные президентом, означают перераспределение доходов от более богатых слоёв населения к менее обеспеченным. «При этом чуть закрывается брешь в бюджете из-за низких цен на нефть. Бизнес будет более мотивирован инвестировать в Россию, а не вывозить капиталы за границу», — подчеркивает эксперт.

О том, что введение дополнительных налогов на доходы богатых – это логичный шаг в данных экономических условиях, согласен и экономист Владимир Рожанковский: «Предложение увеличить сборы для владельцев роскоши звучали и раньше – например, в этом году увеличился перечень автомобилей, относящихся к классу «люкс». Поэтому введение налогов на дивиденды от доходов свыше 1 млн рублей я считаю логичным в данной ситуации, иначе государству пришлось бы выделять средства на недельные каникулы и на надбавки пенсионерам и семьям с детьми, а также пролонгации кредитов из фондов Минфина».

Как подчеркивает эксперт, выбранные меры соответствуют российским реалиям: «Владимир Путин пытается перераспределить деньги внутри российской экономики, поскольку ЦБ у нас – не Федрезерв, 2 триллиона долларов подарить экономике не может».

В свою очередь, как отмечает старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанкацелом Кирилл Кононов, мера по повышению налога на доходы с офшоров не является уникальной в мировой практике — во многих западных странах инвестиционный и депозитный доход облагаются налогом за пределами особых счетов (например, пенсионных, благотворительных и т.п.). «Тем более сейчас налог на депозиты уже существует, только он действует для депозитных счетов с высокой ставкой», — говорит эксперт.

Кирилл Кононов считает, что налог на дивиденды, выводимые в офшоры, в целом находится в рамках прочих мер, направленных на усиление контроля государства за денежными потоками, а также возврат капитала в страну.