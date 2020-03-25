Неделя выходных, кредитные каникулы и соцвыплаты: Путин объявил меры для борьбы с коронавирусом

Законодательные решения, которые необходимы для реализации предложений президента, Госдума начнет рассматривать уже на следующей неделе. Особые меры государство намерено принять для поддержки ветеранов, а также семей с детьми. Не забыты и те, кто в это непростое время сел на больничный, остался без работы или столкнулся с проблемами при выплате кредита. Кому и какая поддержка теперь полагается?

Уже не просто "удаленка" — вся следующая неделя по указу президента объявлена нерабочей с сохранением заработной платы. Такие меры приняты для предотвращения распространения коронавируса COVID-19. Выходные продлятся с 28 марта по 5 апреля.

Даже в такое время не закроются поликлиники, больницы и аптеки. Будут открыты магазины и учреждения, которые обеспечивают банковские расчеты. Продолжат работать транспорт и органы власти всех уровней. Президент подчеркнул, что здоровье и благополучие граждан для него — безусловный приоритет. Потому даже такой важнейший вопрос, как общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, намеченное на 22 апреля, переносится на более позднюю дату.

Чтобы минимизировать количество контактов, все социальные пособия и льготы в течение полугода будут продлеваться автоматически, то есть не надо предоставлять справки — они сохранятся.

Новые выплаты к 75-летию Победы президент поручил ускорить, так что ветераны получат по 75 тысяч рублей, а труженики тыла по 50 тысяч еще до майских праздников.

Особая поддержка будет оказана семьям с детьми. Начиная с апреля те, кто имеет право на материнский капитал, будут дополнительно ежемесячно получать по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет включительно. Так будет в течение трех месяцев.

О своем решении дополнительно поддержать малоимущие семьи с детьми от трех до семи лет Путин объявил еще в январе, в своем Послании Федеральному Собранию. Речь идет о пособии в размере 50 процентов от прожиточного минимума на детей, установленного в регионе на каждого ребенка. Теперь в связи с карантином и последствиями распространения вируса эта поддержка нужна еще острее. Президент поручил правительству форсировать подготовку выплат, а губернаторов ускорить передачу информации из региональных ЗАГСов в налоговую службу так, чтобы деньги выплачивали не в июле, как планировалось, а на месяц раньше, уже в июне.

Еще одна крайне актуальная мера — поддержка тех, кто находится на больничном. Сейчас выплата рассчитывается, исходя из зарплаты и стажа, а потому молодые сотрудники — в минусе. В нынешних условиях Путин назвал это несправедливым и предложил установить новую норму, когда выплаты по больничному будут рассчитываться, исходя из суммы не менее одного минимального размера оплаты труда в месяц.

Коронавирус сейчас сильно бьет по бизнесу. Не исключены увольнения, а максимальное пособие по безработице составляет восемь тысяч в месяц. Путин предложил увеличить выплату до уровня МРОТ, то есть до более чем двенадцати тысяч рублей.

И, разумеется, кредиты. Многие будут просто не в состоянии их выплачивать. Президент объявил о введении кредитных каникул как по потребительским, так и по ипотечным займам для тех, чьи доходы сократились более чем на треть. В этом случае заемщики смогут временно остановить выплаты и пролонгировать долг, без штрафных санкций.

Даже в самом крайнем случае, если кредит выплатить будет невозможно, человек не должен, как сказал президент, становиться заложником требований кредиторов. Правительству и Госдуме поручено доработать процедуру банкротства, чтобы она была посильной и необременительной.

Объявленные решения по социальной поддержке должны помочь всем, особенно наиболее уязвимым категориям граждан, пройти сложный период. Эти меры составляют часть обширного, по сути национального плана борьбы с эпидемией.