Pirelli выпустит революционные автошины с поддержкой сетей 5G

Шины первыми принимают на себя все огрехи асфальта, первыми попадают в лужи, и единственное, что связывает автомобиль с дорогой - это пятно контакта размером с ладонь. Компания Pirelli создала технологию, которая позволит резине посредством сетей 5G делиться данными о дорожной обстановке с другими машинами.



Итальянский шинный бренд отмечает премьеру новой летней шины премиум-класса Pirelli Cinturato P7, запуск которой приурочен к 70-летнему юбилею знаменитой модели Cinturato Pirelli. Самый интересный факт заключается в том, что Cinturato P7 участвует в программе кибер-исследований "Пирелли" по подключению шин к сетям высокоскоростной передачи данных 5G.



На самом деле, Pirelli стала первой компанией в мировой шинной индустрии, которой удалось обеспечить обмен данными с резиной по сети 5G. Благодаря этой технологии, "умные шины" Pirelli смогут передавать другим автомобилям и объектам дорожной инфраструктуры информацию о потенциально опасных ситуациях - аквапланировании на конкретном участке автодороги и других "сюрпризах".

Что касается базовых характеристик модели Cinturato P7, то премиум-шины нового поколения объединили в себе улучшенное поведение на мокром покрытии и повышенную устойчивость к аквапланированию. Но самое важное, что уверенное вождение в условиях мокрой дороги сочетаются с характерной для Cinturato P7 высочайшей эффективностью на сухом асфальте.



Во-первых, Pirelli удалось радикально сократить тормозной путь со 100 км/ч сразу на 4 метра. Во-вторых, новые шины обеспечивают более высокие акустический комфорт и способность демпфировать неровности дорожного полотна, что положительно отражается на плавности хода.

Наконец, новые Pirelli Cinturato P7 стали более экономичными, поскольку сопротивление качению в новой модели снизилось на 12%. В реальных цифрах это означает 4-процентную экономию в расходе топлива по измерительному циклу WLTP и снижение выбросов вредных веществ. Мало того, для гибридных автомобилей и электрокаров существует своя модификация под названием Cinturato P7 Elect, обладающая оптимизированными характеристиками.



Стоит отметить еще и то, что в линейке новых шин Cinturato P7 присутствуют версии шин с технологиями Run Flat и Seal Inside, позволяющие продолжать движение даже после прокола.

