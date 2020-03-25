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25 марта 202022:23

Как далеко зайдет Трамп ради спасения сланцевой промышленности США?

Global Look Press

Сегодня отчаяние США нарастает, так как цены на нефть снижаются до таких уровней, которые могут представлять угрозу энергетической независимости США. Сланцевики США могут, в конечном итоге, уйти с рынка.

Если судить по ряду недавних действий США, они могут пытаться изменить нынешнюю траекторию движения мирового рынка нефти, проявляя интерес к активизации переговоров с Саудовской Аравией, возглавляющей ценовую войну, которая поддерживает крайне низкие цены на нефть. Тяжелые времена требуют решительных мер.

США столкнулись с чрезвычайной ситуацией в стране. Пандемия Covid-19 в США, крупнейшем в мире потребителе нефти, снизила спрос до такого уровня, о котором еще пару месяцев назад никто и подумать не мог. Вирус ударил — в первую очередь, по крупнейшему мировому импортеру нефти Китаю — в то время, когда рынки нефти уже страдали от глобального переизбытка.

Также коронавирус ударил в момент еще одного критического события на рынке нефти: подошло к концу соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи и началась ценовая война — с Саудовской Аравией с одной стороны и Россией с другой.

В результате этого сланцевая индустрия США, которую часто называют оплотом движения за энергетическую независимость США, столкнулась с перенасыщением рынка нефти и сильно ограниченным спросом на нефть. Похоже, правительство забеспокоилось.

Саудовский посланник

В понедельник вечером США приняли решение назначить старшего советника главы минэнерго США Викторию Коутс специальным энергетическим представителем в Саудовскую Аравию. Хотя США настаивают на том, что все это длилось долгое время, еще до начала нефтяной войны, это время довольно неплохо совпало с шокирующим падением цен на американскую нефть марки WTI. Она сейчас торгуется на отметке $23 за баррель, в начале года торговалась на уровне $60.

В долгосрочном плане эти $23 могут быть неустойчивой цифрой, создавая ощущение того, что США должны срочно решить эту проблему.

И к кому лучше обращаться, как не к предполагаемому виновнику войны цен на нефть, Саудовской Аравии.

В начале падения цен на нефть администрация Трампа одобряла низкие цены на нефть. Более низкие цены на нефть позволят потребителям США снизить стоимость жизни, высвободить денег для других целей, также они могут означать укрепление экономики.

Однако довольно быстро стало понятно, что цены на нефть становятся слишком низкими, чтобы быть устойчивыми для нефтяной промышленности и экономики. Низкие цены на бензин ничего не значат, если люди сидят по домам и никуда не выезжают. Примерно так сейчас живет почти половина всех американцев. Карантин и отсутствие спроса на бензин еще сильнее снижают цены.

С тех пор паника правительства стала очевидной — цены на нефть слишком низкие, нужно что-то делать, и быстро.

На этой неделе США объявили, что назначили нового специального посланника по энергетическим вопросам в Саудовскую Аравию, администрация отметила, что «должна укрепить присутствие министерства энергетики в регионе».

Коутс была важным звеном переговоров с Ираном и разработки политики Трампа на Ближнем Востоке во время ее пребывания на посту в Белом доме. В феврале оно закончилось, и она перешла в министерство энергетики.

Это объявление было сделано через неделю, после того как президент Трамп на брифинге по коронавирусу заявил, что США вмешаются в нефтяную войну. Он подчеркнул, что США «контролируют ситуацию».

Несмотря на время, США не подчеркивают факт интересной взаимосвязи назначения Коутс и ценовой войны.

Законодатели жаждут крови

Но этот шаг был предпринят после интенсивного давления со стороны американских законодателей и других представителей отрасли в последние недели. Некоторые из них призывали президента Трампа занять жесткую позицию по поводу введения эмбарго на нефть в России и Саудовской Аравии.

Сенатор Миссисипи Роджер Викер и сенатор Оклахомы Инхоф попросили министерство торговли США ввести тарифы на иностранную нефть, якобы из соображений национальной безопасности.

Другие идеи подразумевают прямой сговор — пусть и в неофициальной форме — с Саудовской Аравией для координации производства.

Эти редкие события и предложения говорят об одном: ценовая война наносит вред сланцевикам США, правительство обеспокоено. Энергетическая безопасность, энергетическая зависимость и значительная часть экономики зависят от способности американской сланцевой нефтедобычи пережить Саудовскую Аравию или Россию в ценовой войне.

И хотя американские сланцевики оказались удивительно стойкими в последний раз, когда Саудовская Аравия пыталась вытеснить их с рынка, коронавирус, нездоровая долговая нагрузка заставляют усомниться в том, выстоят ли сланцевики США на этот раз.

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