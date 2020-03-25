Актер Сергей Смирнов скончался на 38-м году жизни

Озвучивший главных героев фильмов "50 оттенков серого" и "Человек-паук" актер Центрального академического театра Российской Армии Сергей Смирнов скончался в среду, 25 марта, после тяжелой болезни.

Сергей Смирнов в 2003 году окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина. На сцене Центрального академического театра Российской Армии он сыграл более чем в 30 спектаклях, среди которых "Школа любви", "Элинор и ее мужчины", "Севильский цирюльник", "Кабала святош" и многие другие, напоминает ТАСС. Работал Сергей Смирнов и в качестве режиссера, поставив спектакли "Удивительные приключения Маши и Вити" и "Похищение".

Также актер принял участие в озвучивании около 400 иностранных фильмов. Так, его голосом говорят Человек-паук из одноименного боевика, Кристиан Грей в мелодраме "50 оттенков серого", персонажи Ричарда Гира, Антонио Бандераса, Брендана Фрейзера.