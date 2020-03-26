  • USD
    77.7928
  • EUR
    84.1485
  • IMOEX
    2452.69
  • RTSI
    981.69
  • DJA
    6975.88
  • NASDAQ
    7384.3
  • BRENT
    27.22
  • ГАЗПРОМ
    180.2
  • Газпрнефть
    291.5
  • Роснефть
    304.75
  • АЛРОСА
    61.61
  • Сбербанк
    188.08
26 марта 202007:34

Почему укрепление рубля - болезненный удар по бюджету

EPA

Фондовые рынки мира в последние дни вдохнули глоток оптимизма. Решение ФРС запустить программу скупки активов спровоцировало ралли и спрос на рисковые активы.

За два дня индекс Dow Jones взлетел на 18% — это максимальный двухдневный рост с марта 1933 года. Российский рынок не остался в стороне и старался не отставать от американского.

Конечно, начал укрепляться и рубль, но цены на нефть пока остаются низкими, что создает проблемы для бюджета России. Дело в том, что цены на нефть в рублях сейчас находятся на критически низких уровнях.

Бочка смеси Brent сейчас стоит около 2140 руб., а бочка российской Urals еще дешевле. При этом нижней границей комфорта для бюджета все последние годы выступала отметка в 2800 руб.

Очевидно, такое положение дел не устраивает российское правительство, однако и более сильного ослабления рубля допускать нельзя — национальная валюта может перейти к свободному падению, а это приведет к резкому скачку инфляции и сжатию импорта.

К слову, инфляция уже начала расти. За неделю с 17 по 23 марта индекс потребительских цен прибавил 0,3%, то есть второе выше показателей за предыдущие две недели (0,09% и 0,1%), сообщил в среду Росстат.

Текущую ситуацию прокомментировал операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов:

“Серьезные изменения на рынке нефти – падение ее цены почти в два с половиной раза, естественно, привели к тому, что рубль подешевел к доллару, причем эти изменения произошли не пропорционально. Такую реакцию рынка можно объяснить бюджетным правилом, которое «отвязывает» рубль от нефти. С другой стороны, ЦБ простимулировал сдерживание роста валюты за счет отмены обязательных продаж и собственных продаж.

Так, после введения бюджетного правила, в условиях более-менее стабильной экономики (вторая половина 2018 года и весь 2019 год), курс доллара по отношению к рублю с нефтяными ценами практически не коррелировал.

Стоит отметить, что Центробанк РФ критической ситуацию не называет и в своих прогнозах придерживается среднегодовой цены на нефть в районе 35 долларов за баррель, доллар — 72 рубля. При этом регулятор не видит рисков повышения годовой инфляции и не исключает возможности снижения ключевой ставки до 5,5%”.

Денис Порывай, аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка считает рубль переоцененным и ждет ухудшения динамики:

“Относительная крепость рубля в последнее время объясняется продажами валюты со стороны ЦБ РФ и крупнейшими госэкспортёрами, которые могут продавать ранее накопленную валюту, в том числе для предстоящих выплат дивидендов за 2019г. Также некоторые локальные участники могут быть оптимистично настроены относительно развития вируса и рынка нефти. Мы не разделяем этот оптимизм и считаем рубль в настоящий момент избыточно сильным”.

При этом по мнению Порывая, ситуация может сохраниться как минимум до середины лета, когда ожидается пик вируса. Впрочем, это лишь предположение.

В любом случае, в ближайшее время российскому бюджету придется находится в некомфотом состоянии. С другой стороны, в последние годы цены на нефть в рублях были едва ли не рекордными, бюджет был профицитным, а Минфин скупал валюту, пополняя Фонд национального состояния.

Сейчас

07:40

Крушение Cу-27 над Черным морем: зафиксирован сигнал радиобуя

06:26

Число жертв COVID-19 в США растет угрожающими темпами

05:33

ВОЗ: коронавирус не ослабевает

05:11

Коронавирус: в Канаде зафиксирован стремительный рост заболеваемости

04:43

Рядом с посольством США в Багдаде вновь упали ракеты

03:35

Крупное ДТП в Египте: не менее 16 погибших

03:20

В Иерусалиме закрыт для посещений Храм Гроба Господня

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо

Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо

5 часов назад
ВОЗ: коронавирус не ослабевает

ВОЗ: коронавирус не ослабевает

2 часа назад
Под Феодосией продолжаются поиски летчика рухнувшего Су-27

Под Феодосией продолжаются поиски летчика рухнувшего Су-27

1 час назад
Сидим дома: сотрудники телеканала "Россия 24" перешли на дистанционный режим вещания

Сидим дома: сотрудники телеканала "Россия 24" перешли на дистанционный режим вещания

1 час назад

Трансляции

11:00

Заседание Правительства РФ
12:00

Встреча Владимира Путина с представителями общественности
15:00

Брифинг Марии Захаровой
16:00

Заседание Совета Госдумы
Все трансляции
В Иерусалиме закрыт для посещений Храм Гроба Господня

В Иерусалиме закрыт для посещений Храм Гроба Господня

4 часа назад
Богатые тоже платят: антивирусные меры помогут страдающему от COVID-19 бизнесу и экономике

Богатые тоже платят: антивирусные меры помогут страдающему от COVID-19 бизнесу и экономике

10 часов назад
Неделя выходных, кредитные каникулы и соцвыплаты: Путин объявил меры для борьбы с коронавирусом

Неделя выходных, кредитные каникулы и соцвыплаты: Путин объявил меры для борьбы с коронавирусом

10 часов назад
Студентов российских вузов отправляют на каникулы

Студентов российских вузов отправляют на каникулы

6 часов назад
Дело об убийстве Старицкого: украинский суд решает судьбу бывшего министра Кожары

Дело об убийстве Старицкого: украинский суд решает судьбу бывшего министра Кожары

6 часов назад
Льва Лещенко перевели в реанимацию

Льва Лещенко перевели в реанимацию

9 часов назад
Число жертв COVID-19 в США растет угрожающими темпами

Число жертв COVID-19 в США растет угрожающими темпами

1 час назад
COVID-19 в Москве: первые жертвы и новые вылечившиеся

COVID-19 в Москве: первые жертвы и новые вылечившиеся

7 часов назад
В правительстве обещают строго наказывать за неисполнение мер по борьбе с коронавирусом

В правительстве обещают строго наказывать за неисполнение мер по борьбе с коронавирусом

10 часов назад
Суд США не поверил братьям Дуровым: амбициозный проект криптовалюты Gram находится на грани провала

Суд США не поверил братьям Дуровым: амбициозный проект криптовалюты Gram находится на грани провала

5 часов назад
Частные лаборатории подключаются к тестированию на коронавирус

Частные лаборатории подключаются к тестированию на коронавирус

7 часов назад
Обращение Владимира Путина к гражданам России из-за коронавируса. Полный текст

Обращение Владимира Путина к гражданам России из-за коронавируса. Полный текст

14 часов назад
Крупное ДТП в Египте: не менее 16 погибших

Крупное ДТП в Египте: не менее 16 погибших

4 часа назад
Рекомендации Мосгорздрава по домашнему лечению COVID-19: "Лопинавир" и обильное питье

Рекомендации Мосгорздрава по домашнему лечению COVID-19: "Лопинавир" и обильное питье

4 часа назад
Власти Москвы готовят новые ограничительные меры: они коснутся ТЦ и ресторанов

Власти Москвы готовят новые ограничительные меры: они коснутся ТЦ и ресторанов

10 часов назад
Чем обработать смартфон от коронавируса: советы "Лаборатории Касперского"

Чем обработать смартфон от коронавируса: советы "Лаборатории Касперского"

10 часов назад
Российские вирусологи выдвинулись в самую трудную точку Италии

Российские вирусологи выдвинулись в самую трудную точку Италии

10 часов назад
290
"Ну-ка, все вместе!": финальный грандиозный праздник музыки - сюрпризы, споры и потрясения

"Ну-ка, все вместе!": финальный грандиозный праздник музыки - сюрпризы, споры и потрясения

14 часов назад
Саше с пороком сердца нужна срочная операция

Саше с пороком сердца нужна срочная операция

15 часов назад
Выбор редакции: Ксения Раппопорт и Константин Хабенский в экранизации романа Булгакова

Выбор редакции: Ксения Раппопорт и Константин Хабенский в экранизации романа Булгакова

18 часов назад
"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

24.03.2020 17:55
"Паромщица": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"Паромщица": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

24.03.2020 14:18
Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

23.03.2020 09:00
Совет Госдумы соберётся в четверг на дополнительное заседание

Совет Госдумы соберётся в четверг на дополнительное заседание

2 часа назад
Чистим чакры, лечим вирус: семья из Ленобласти построила "чудо-пирамиду"

Чистим чакры, лечим вирус: семья из Ленобласти построила "чудо-пирамиду"

5 часов назад
Голь на выдумки хитра: в Сети набирают популярность лайфхаки для борьбы с вирусом

Голь на выдумки хитра: в Сети набирают популярность лайфхаки для борьбы с вирусом

6 часов назад
Подмосковье усиливает меры по борьбе с распространением коронавируса

Подмосковье усиливает меры по борьбе с распространением коронавируса

6 часов назад
Гостья московского хостела посадила на вынужденный карантин всех постояльцев

Гостья московского хостела посадила на вынужденный карантин всех постояльцев

7 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 25 марта 2020 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 25 марта 2020 года

8 часов назад
376
Глава ВТБ пообещал выполнить указания Путина по ипотеке и кредитам

Глава ВТБ пообещал выполнить указания Путина по ипотеке и кредитам

9 часов назад
Топ-8 графиков о том, как изменился мир с начала пандемии COVID-19

Топ-8 графиков о том, как изменился мир с начала пандемии COVID-19

12 часов назад
Город-призрак: посмотрите, как опустел Нью-Йорк на карантине (видео)

Город-призрак: посмотрите, как опустел Нью-Йорк на карантине (видео)

13 часов назад
ДНР обвинила Порошенко в организации убийства Моторолы

ДНР обвинила Порошенко в организации убийства Моторолы

14 часов назад
Биологи впервые омолодили человеческие клетки

Биологи впервые омолодили человеческие клетки

16 часов назад
Украина ввела режим ЧС на 30 дней

Украина ввела режим ЧС на 30 дней

17 часов назад
"Ликвидация клуба извращенцев". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Ликвидация клуба извращенцев". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

23.03.2020 16:50

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку