Коронавирус: в Канаде зафиксирован стремительный рост заболеваемости

В течение последних суток в Канаде число заразившихся новым коронавирусом выросло почти в два раза: с 1959 до 3385, случаи заражения выявлены в 12 из 13 регионов Канады.

Первый в стране случай заражения коронавирусом COVID-19 был зафиксирован 15 января, на данный момент 35 заболевших скончались, вылечились 185 человек. Первые инфицированные прибыли в Канаду из Китая, Ирана и Египта, сообщает ТАСС.

Среди заразившихся — супруга премьер-министра Джастина Трюдо, находящаяся сейчас на домашнем карантине. Глава канадского правительства не болен, но также находится в самоизоляции.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Китае, позднее она распространилась на более чем 150 стран и была признана пандемией. По последним данным института Джонса Хопкинса, к настоящему времени в мире заразились свыше 470 тысяч человек, более 21 тысячи заболевших скончались.