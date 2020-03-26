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26 марта 202008:52 Дарья Тихомирова

Горький юбилей Европы: Шенгенское соглашение перестает работать в дни своего 25-летия

Горький юбилей Европы: Шенгенское соглашение перестает работать в дни своего 25-летия

Лидеры стран Евросоюза проведут в четверг саммит в режиме видеоконференции — они намерены утвердить меры борьбы с коронавирусом и помощи экономике ЕС. Ради этого главы государств намерены приостановить действие базового документа еврозоны — Пакта стабильности и роста. И это в день 25-летия создания Шенгенской зоны. С чего начинался Евросоюз, чем стала красивая сказка о континенте без границ и по каким причинам?

Создание Шенгенской зоны символически увенчало 20-й век, завершило эпоху двух мировых войн, длительное противостояние Германии и Франции. Прежние враги решили переломить ход истории и стереть границы.

Первый шаг к безвизовому европейскому будущему был сделан летом 1985 года. Представители пяти стран — Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Франции и Германии — подписали соглашение об отмене паспортного и таможенного контроля. Это произошло там, где сходятся границы Люксембурга, Германии и Франции, в местечке Шенген — на прогулочном корабле под названием "Принцесса Мари-Астрид".

"Тогда это был серьезный скачок вперед. Тогда был пик торжества европейских институтов и деятельности, которую заложил еще Жак Делор, как основатель Еврокомиссии, когда говорил о свободном перемещении граждан в Большой Европе", — вспоминает Леонид Слуцкий, Глава комитета Госдумы по международным делам.

Шенгенская зона начала своё существование 26 марта 1995 года, когда пограничный контроль был отменён между семью государствами: Бельгией, Францией, Германией, Люксембургом, Нидерландами, Португалией и Испанией.

В 1997 году к ним присоединились Италия и Австрия.

В 2000-м в Шенгенскую зону вошла Греция, а в 2001-м — государства-члены Скандинавского паспортного союза (Дания, Финляндия, Швеция), а также Исландия и Норвегия.

В 2007 году Шенген пополнили ещё 9 стран — Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения (все они стали членами ЕС тремя годами ранее). Швейцария присоединилась в декабре 2008 года, Лихтенштейн — в декабре 2011-го.

Сейчас Шенгенская зона состоит из 26 государств; все, кроме четырёх (Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии), — члены Европейского союза.

Её общая площадь — более 4-х миллионов квадратных километров (4,312,099 км²). Население превышает 400 миллионов человек.

С самого начала Шенгенское соглашение называли "мотором европейской интеграции".

"Были уничтожены границы. Они не охранялись. Главная цель — объединить через Шенген европейские страны, которые хотели сотрудничать, отдать суверенитет Брюсселю и подключиться к процессу унии внутри Европы", — рассказывает Александр Рар, журналист (Германия).

В начале шло очень гладко. Народы восприняли, что исчезли границы, можно было переезжать, менять работу. Большой позитив, большое достижение европейской глобализации.

"Мир без границ — это была мечта наших родителей. Можно подъехать с одной стороны до второй без визы, без паспорта, на один день, на два дня, поехать назад. Без очереди около консулатов. Идея была хорошая, красивая. Ошибка началась с Европы, потому что наши лидеры не поняли, что не может быть Европа без России. Что это — клей всех этих стран", — уверен Марек Хальтер, писатель (Франция).

Красивая идея обернулась проблемами, и европолитикам пришлось снять розовые очки. Оказалось, что страны, подписавшие Шенгенское соглашение, не справляются с притоком иммигрантов. Возник реальный риск снижения общего уровня безопасности и роста преступности.

"Криминал пришел в первую очередь из Восточной Европы, потому что там более бедное общество, не такие сильные силовые структуры. Криминал двинулся с востока на Запад. В 2015 году разразился ужасный миграционный кризис. Внешние границы были разломаны в то время. 1,5 миллиона арабских беженцев двинулись тогда в Европу. Многие страны начали запираться, закрывать границы, именно Германия, чтобы к ним не попадали беженцы. Это был первый гвоздь в гроб Шенгена", — считает Александр Рар, журналист (Германия).

Экономика тоже добавила проблем. Не все страны оказались довольны полученным эффектом: богатые считают, что их обделили, бедные — что им недодали.

"Главными бенефициарами в любых проектах в Европе всегда являются Германия и Франция. Остальные все имеют ранг ниже. Кто-то чуть ниже, а кто-то совсем заднескамеечник. А кто-то вообще откровенный лимитроф и маленькая собачка, что-то вроде болонки. Я имею в виду прибалтийские страны и Польшу", — поясняет Алексей Мартынов, политолог.

"В первую очередь выиграли экспортные нации, такие как Германия, которые смогли беспошлинно перевозить грузы, не стоять грузовиками у шлагбаумов. Выиграли восточно-европейцы, которые жили более бедно, и смогли больше поучаствовать, прикоснуться к богатству Западной Европы. Туризм выиграл очень много. Я думаю, мы все выиграли. Мы стали жить в Европе, которая оказалась без границ", — уверен Александр Рар, журналист (Германия).

По Европе без границ, как оказалось, могут путешествовать не только люди и товары, но и криминал, наркотики, нелегальная миграция и опасные вирусы.

17 марта 2020 г. все государства — члены Шенгенской зоны договорились закрыть внешние границы минимум на 30 дней — для сдерживания нового коронавируса. В попытке остановить инфекцию закрываются и границы внутри Шенгена.

"Шенгенское соглашение уже не действует. Как бы временно закрыты границы, временно приостановлено свободное перемещение людей, товаров, услуг. Но, как мы понимаем, нет ничего более постоянного, чем временное. В том виде, в каком это сегодня есть, это нежизнеспособно. Это не может обеспечить ни безопасность, ни качественное развитие для всех народов, проживающих на Европейском континенте", — отметил Алексей Мартынов, политолог.

Туристы, в том числе из России, уже забыли о существовании границ между европейскими странами. 2020-й год заставил о них вспомнить. Шенгенское соглашение отмечает свой юбилей в состоянии глубокой заморозки. Европейское единство стало еще одной жертвой коронавируса.

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