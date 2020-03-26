Противостояние распространению коронавируса – главная задача мирового сообщества

Арабская коалиция поддержала решение правительства Йемена о прекращении огня на фоне угрозы распространения коронавируса. Об этом заявил официальный представитель коалиции. Ранее с соответствующим призывом выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Сегодня же в формате видеоконференции пройдет встреча глав "Большой двадцатки", в ходе которой лидеры государств обсудят меры по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 и ее экономическими последствиями. Участие в саммите примет президент России Владимир Путин, сообщает телеканал "Россия 24".