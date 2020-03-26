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Коронавирус 11 минут назад

26 марта 202007:40 Мария Слободянская

Столичные производственные предприятия перешли на усиленный режим работы

Столичные производственные предприятия перешли на усиленный режим работы

Из-за пандемии коронавируса в России вырос спрос не только на гречку, но и, к примеру, на муку. Дефицитным товаром, по-прежнему остаются антисептики.

Каждое утро около десяти таких огромных грузовиков уезжают с Мелькомбината забитые мукой. В каждой машине по 25 тонн. Раньше за день они загружались по два-три раза. Сейчас – не меньше четырех. Продукция завода – это больше десятка сортов муки. В условиях мировой пандемии потребительский спрос на крупу незначительно подрос. Все более востребованы упаковки по килограмму и два. В минуту на лентах упаковывают по 90 пачек.

Но существенных изменений в работе мелькомбината в связи с коронавирусом нет. В сутки предприятие производит тысячу тонн муки. Этого объема хватит, чтобы покрыть потребности даже не одного региона. А в зернохранилище – запасы зерна еще минимум на три месяца. От заказов в связи со снижением посещаемости сейчас отказались и многие рестораны. А предприятие полностью сконцентрировалось на внутреннем рынке.

В случае необходимости увеличить мощности готовы и производители мясных деликатесов. Правда, сейчас такой потребности нет. Колбаса, сосиски, пельмени – всего этого на полках магазинов в изобилии. Со склада этого предприятия в ежечасном режиме в торговые сети отправляются десяти партий свежей продукции. При этом на эффективности работы не сказался ни частичный перевод сотрудников на удаленный режим, ни дополнительные меры безопасности, которые теперь предъявляют к тем, кто находится на производстве.

А вот производители главного дефицитного товара уже сейчас готовятся к двукратному увеличению производства. Сейчас один из крупнейших производителей кожных антисептиков и медицинских дезинфекторов производит порядка 11 с половиной тысяч тонн в сутки. Это около 145 тысяч единиц товаров, которые поставляются буквально во все российские регионы.

Запуск еще двух линий, на данный идет их монтаж, и расширение площадей в ближайшее время увеличит эту цифру почти до трехсот тысяч единиц. К выпуску готовятся

На полках магазинов и аптек такие увеличенные бутылки антисептиков появятся уже в ближайшее время. Формат уже тестируют на производстве.

Врачи рекомендуют использовать антисептик после каждого контакта с потенциально зараженной поверхностью. Преимущественно в местах массового скопления людей. Однако важна не только частота. Внимание нужно уделять и технике: чтобы обработать руки, достаточно одной-двух капель, а растирать гель или спрей нужно в течение 15 секунд, уделяя особое внимание большим пальцам, ногтевым пластинам и пространству между пальцами.

На усиленный режим работы перешли все предприятия Москвы и области, которые выпускают дезинфицирующие средства. Объема производства наращиваются еженедельно. А те компании, которые пока работают в две смены, увеличивают штат для перехода на трехсменный график.

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