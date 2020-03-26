S&P пророчит банкам США год без прибыли

Экономические последствия пандемии коронавируса полностью уничтожат прибыль американских банков в 2020 году. Такой вариант предусмотрен в худшем сценарии развития событий, составленном аналитиками S&P Global Ratings.

В агентстве подсчитали, что при таком варианте 65 кредиторов получат совокупный убыток примерно в $15 миллиардов против прибыли в размере примерно $195 миллиардов в прошлом году. "Крайне неблагоприятный сценарий" S&P предполагает распространение экономического эффекта на все отрасли и самое резкое в истории снижение потребительских расходов.

При реализации менее трагичного сценария воздействие пандемии ограничится уже затронутыми на данный момент секторами: туризмом, индустрией развлечений. В этом случае прибыль кредитных организаций в 2020 году упадет примерно вдвое — до $100 миллиардов, полагают в S&P.

При этом в агентстве уточняют, что стрессовые сценарии являются гипотетическими. Это не текущие ожидания по экономическим результатам, а только предположения о том, что могло бы случиться. При этом реальный эффект пока оценить проблематично: еще слишком мало данных, отмечают в S&P.