S&P пророчит банкам США год без прибыли

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Коронавирус
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Обращение Владимира Путина: основные положения
- Власти Москвы готовят новые ограничительные меры
- Появились результаты второго теста Меркель на коронавирус
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Путин объявил следующую неделю нерабочей
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Телеканал "Россия"
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Жена Александра Буйнова скрывала, что у него рак
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Вести.Экономика
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Путин предложил ввести каникулы по ипотечным и потребительским кредитам
- Путин предложил 13%-й налог на доход от вкладов и бумаг свыше 1 миллиона рублей
- Путин: повысим налог на уходящие в офшоры дивиденды и проценты по доходам
- Оценки Кудрина оказались хуже прогноза Fitch
- Банк России: инфляция начнет расти из-за ослабления рубля
Вести.Hi-tech
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Авторы игры про пандемию позволят сыграть за человечество
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Авто.Вести.Ru
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Стартовали продажи новой версии УАЗ Патриот дороже 1 млн рублей
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Вести в 20.00
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Богатые тоже платят
- Индусам на три недели запрещено покидать свои дома
- Не стало актрисы Инны Макаровой
Вести-Москва
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Предотвратить COVID-19: в Москве дезинфицируют подъезды и детские площадки
- Московские власти утвердили алгоритмы лечения пациентов с коронавирусом на дому
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Вести.Регионы
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Землетрясение на Курилах: жители острова Парамушир эвакуированы
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Вести.Наука
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Биологи впервые омолодили человеческие клетки
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Телеканал "Культура"
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Памяти Инны Макаровой
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