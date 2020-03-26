ЦБ Китая принимает меры для стабилизации юаня

Народный банк Китая в четверг установил средний обменный курс юаня на более высоком, чем ожидалось, уровне. Регулятор, возможно, сигнализирует об усилиях по поддержке национальной валюты после недавней слабости, пишет Bloomberg.

Так называемый фиксинг установлен на уровне 7,0692 юаня за доллар, что на 105 базисных пунктов выше среднего прогноза аналитиков, опрошенных Bloomberg. Этот спред является максимальным с 3 февраля, первого дня торгов в Китае после новогодних каникул, продленных в связи со вспышкой коронавируса.

Китай допускает колебания юаня в пределах 2% от дневного фиксинга.

Давление на юань ненадолго ослабло после решения центробанка. По состоянию на 10:53 в Шанхае юань торговался на уровне 7,1082 за доллар, незначительно меняясь после более раннего укрепления на 0,28%.

В среду юань ослаб на 0,67%, что является худшим показателем среди валют развивающихся стран, отслеживаемых Bloomberg. Большинство других валют укрепились после беспрецедентных стимулирующих мер в США.