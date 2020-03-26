Красноярские ученые разработали новую программу для фотоловушек

Программу для фотоловушек разработали красноярские ученые. Она должна значительно упростить охрану и подсчет животных. В создании специального алгоритма по обработке снимков приняли участие математики и зоологи. Теперь вместо огромного количества фотографий для ручной обработки исследователи будут получать с фотоловушек уже структурированную информации в виде таблицы о том, какое животное в каком состоянии приходило на солонцы или водопой, передает ГТРК "Красноярск".

Разработка уже заинтересовала ученых Дальнего Востока и Урала. В Красноярском крае программа будте использоваться в природном парке "Ергаки", нацпарке "Столбы" и других территориях.