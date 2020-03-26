Роспотребнадзор: треть воды в Костромской области является непригодной для питья

Треть воды в Костромской области является непригодной для питья. Об это сообщили специалисты Роспотребнадзора. Более 30 процентов проб жидкости не соответствует санитарно-химическим и гигиеническим требованиям, уточнили в ведомстве.

За прошлый год сотрудники Роспотребнадзора провели лабораторное исследование более 10,5 тысяч образцов водопроводной воды из разных районов области. В итоге было установлено, что безопасной для здоровья питьевой водой обеспечено около 71 процента жителей Костромского региона. Однако в плане радиационной безопасности в области ситуация благополучная — специалисты не выявили воде из-под крана радионуклидов, передает ГТРК "Кострома".

Всего за прошлый год было зафиксировано 791 нарушение санитарного законодательства, были вынесены постановления на сумму 2,2 млн рублей – сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.