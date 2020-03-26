Российская гимнастка Мария Пасека взяла паузу в карьере

Неоднократный призер Олимпийских игр в спортивной гимнастике Мария Пасека приняла решение сделать перерыв в профессиональной карьере. Об этом сообщил личный тренер 24-летней российской спортсменки Марина Ульянкина.

"Решили взять паузу. Мы долго это с ней обсуждали, я была за то, чтобы закончить. Маша меня убедила, что есть еще порох в пороховницах. Поэтому пока не прощаемся", – цитирует наставницу гимнастки ТАСС.

Ранее Пасека не смогла получить личную лицензию на Олимпийские игры в Токио. Не попала она и в число кандидатов в командных соревнованиях.

Напомним, что Пасека трижды становилась серебряным призером Олимпиад. Также на ее счету одна бронзовая медаль Олимпийских игр. По два раза гимнастка выигрывала чемпионаты мира и Европы в опорном прыжке.