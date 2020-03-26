Карантин для пожилых: главное - сохранять позитивный настрой

В связи с коронавирусом в столице москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями обязаны оставаться дома до 14 апреля. Ограничение активности — тяжелое бремя и для молодых, и для пожилых людей. Чтобы провести это время с пользой и снизить риск заболевания, главное правило — сохранять позитивный настрой.

Обязательный трехнедельный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет с сегодняшнего дня введен только в Москве. В других регионах пенсионерам пока рекомендовали никуда не ходить. Например, с такой просьбой к ним обратились власти Челябинской и Свердловской областей. По примеру столицы, ограничить перемещение пожилых людей собираются в Чеченской республике.

Минздрав России разработал перечень рекомендаций для людей старшего возраста. Среди них советы воздержаться от выхода на улицу без необходимости, ограничить посещение магазинов и поездки на общественном транспорте.

В приобретении продуктов и оплате коммунальных услуг помощь готовы оказать сотрудники соцзащиты. Если избежать поездок невозможно, необходимо сохранять дистанцию не менее двух метров от других людей.

Одно из самых важных условий — отказ от личных контактов с родственниками, которые недавно вернулись из-за границы или имеют симптомы простуды.

При необходимости пенсионеров просят вызывать врачей на дом, а не посещать больницы. Важно также продолжать выполнять рекомендации по лечению имеющихся хронических болезней.

Однако резкое снижение двигательной активности способно привести к их обострению. Гиподинамия опасна для пожилых людей. Поэтому очень важно не исключать полностью физические нагрузки. Необходима и дыхательная гимнастика.

"Хотя площадь ограничена, но пройдитесь по коридору. Хотя бы шагов пару тысяч-то в день делать, физическую нагрузку, дыхательную гимнастику какую-то делать, чтобы подвижность легочной ткани была. Был такой старый врачебный принцип — надувать воздушные шарики, чтобы препятствие было выдыхаемому воздуху", — напомнил врач-геронтолог, доктор медицинских наук Юрий Конев.

В домашних условиях велико искушение начать заедать стресс. В сочетании со снижением физической активности это может привести к появлению или увеличению лишнего веса, что также может усугубить течение хронических болезней. Врачи рекомендуют не менять кардинально режим питания, но при этом немного уменьшить количество потребляемой пищи.

В условиях изоляции важно не опускать руки и не впадать в депрессию. Вот как борются с хандрой и коротают время на карантине сейчас в Европе. Балконы стали новой площадкой для общения. На них танцуют, поют, даже занимаются фитнесом. У китайцев можно поучиться тому, как развеселить себя в четырех стенах.

"Еще одним моментом является социальная поддержка. В первую очередь, это микросоциум, собственная семья, близкие люди. Во-вторых, это в целом социальные контакты, остается интернет, телефон, возможное общение", — отметил врач-психотерапевт, председатель Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Дмитрий Ковпак.