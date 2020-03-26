Балотелли больше не насильник. С футболиста сняли обвинения

Известный анфан-террибль итальянского футбола Марио Балотелли больше не обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней. Прокуратура города Брешия прекратила дело в отношении темнокожего нападающего местного клуба. Ранее ему были предъявлены обвинения в сексуальной связи с юной девушкой.

Итальянские правоохранители не отыскали состава преступления в действиях футболиста, сообщает Sport Mediaset, а вот 19-летней девушке из Виченцы, которая на момент совершения предполагаемого полового акта с Балотелли, была несовершеннолетней, предъявлены обвинения в вымогательстве и ложном свидетельстве.

Следствие не отрицает, что Балотелли провел вечер в объятиях юной особы, но, как выяснили следователи, перед сексом девушка заверила спортсмена, что ей уже исполнилось 18 лет. После этого лже-пострадавшая шантажировала синьора Марио за молчание о половой связи с ней, требуя 100 тыс. евро.