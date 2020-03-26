Skoda рассказала, как и чем защититься от коронавируса в машине

Кроме традиционного "сидите дома!", главврач "Шкоды" Яна Пармова дает конкретные рекомендации по методам и средствам дезинфекции салона, которые могут оказаться весьма полезны. Так, в салоне надо регулярно дезинфицировать руль и подрулевые "флажки", рычаг КПП и ручника, ручки и кнопки дверей, переключателей магнитол или экраны мультимедийной системы, подлокотники, рычаги и кнопки регулировки сидений, дверные рамки, внешние ручки дверей и багажника.

Но чем именно все это обрабатывать. Организация Consumer Reports советует использовать те чистящие средства, которые и у вас дома. Подходит любая жидкость, в которой более 70% спирта, а вот изопропиловый спирт не причинит вреда отделке салона. Спиртовой жидкостью можно протирать обивку сидений и другие мягкие поверхности - главное не переборщить, чтобы ткань не намокла.

Если спиртосодержащей жидкости вылить слишком много, то кожа или ее заменитель могут потерять цвета, поэтому не надо тереть эти элементы отделки слишком сильно, а после после очистки кожу надо обработать соответствующими средствами по уходу за ней.

Также компания не советует использовать для обеззараживания поверхностей перекись водорода, так как она может повредить отделку. Для сенсорных дисплеев не следует применять чистящие средства на основе аммония. Для всех деталей интерьера лучше всего подходят тряпки из микрофибры.

Не забывает главврач Skoda вновь упомянуть о необходимости носить маски, если вы находитесь в автомобиле с пассажирами. Обычная тканевая маска не защитит от вируса, но сильно уменьшит вероятность заражения окружающих людей. А для максимальной защиты марка рекомендует использовать респираторы класса FFP3 и выше.

Кроме этого в Skoda рекомендуют "зачистить" и систему вентиляции и кондиционирования воздуха, где также прекрасно размножаются бактерии. Впрочем, компания не советует ехать для этого в сервис. Но советует купить специальные спреи, которые хоть и не так эффективны, как профессиональные средства, но могут здоровь снизить риск того, коронавирус поселится в этой системе.

Ранее мы уже писали, как защититься от коронавируса в автомобиле, такси и каршеринге.