Не все футболисты "Барселоны" готовы на понижение зарплаты

В то время, как во многих футбольных клубах Европы игроки соглашаются на снижение заработной платы на период отмены матчей из-за пандемии корнавируса, в испанской "Барселоне" произошло разделение: часть футболистов готова к уменьшению выплат, а другая часть категорически против.

Как и в большинстве других футбольных грандов, менеджмент каталонского клуба обратился к игрокам с предложением отказаться от части доходов, сообщает Евроспорт.Ru. Дескать, все турниры приостановлены из-за коронавируса, есть факт заметного снижения доходов клуба. Однако раздевалка "Барсы" разделилась.

Одни игроки, чьи имена, впрочем, не называются, готовы смириться с потерей части зарплаты, но другие категорически против. Недовольные аргументируют свою непримиримую позицию тем, что не обязаны поддерживать из собственного кармана небрежный менеджмент клуба и, по их мнению, многочисленные беспорядочные подписания высокооплачиваемых новичков, на которых потрачены десятки миллионов евро.

При этом отдельные футболисты "Барсы" не избегают благотворительности в это трудное время. В частности, аргентинский капитан команды Лионель Месси пожертвовал 1 млн евро на борьбу с пандемией коронавируса.