Шахматы. Турнир претендентов в Екатеринбурге остановлен из-за коронавируса

Организаторы шахматного турнира претендентов, который в эти дни проходит в Екатеринбурге, приняли решение приостановить соревнования из-за коронавируса. Об этом сообщил официальный сайт Международной шахматной федерации.

Гроссмейстеры успели сыграть семь туров. По их итогу первое место делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв. У обоих спортсменов по 4,5 очка.

Турнир претендентов должен был завершиться 3 апреля. Его победитель сразится за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.