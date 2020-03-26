Число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло на 182 человека

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал последние данные о заболеваемости. За последние сутки новые случаи заболевания зарегистрированы в 18 регионах. Общее число заразившихся увеличилось 182 и составило 840 человек.

136 новых случаев заболевания зарегистрированы в Москве, первые два случая заражения выявлены в Бурятии. В Свердловской области выявлены семь заболевших, в Санкт-Петербурге и Пермском крае заразились по пять человек, в Якутии – четыре; на Ставрополье, в Татарстане, в Красноярском крае, Челябинской и Псковской областях – по три человека.

По одному новому случаю заражения выявлено в Хакасии, Кемеровской, Томской и Новосибирской областях, а также в Хабаровском крае.

За минувшие сутки зарегистрировано два летальных случая, полностью выздоровели 9 человек. За весь период пандемии в России выздоровели 38 человек.

По данным на 8:00 26 марта, общее число заболевших составляет почти 471,3 тысяч подтвержденных случаев. Прирост за сутки составил 48,5 тысяч случаев в 172 странах мира.

25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплаты. По словам главы государства, длинные выходные предназначены для того, чтобы снизить скорость распространения коронавируса COVID-19.