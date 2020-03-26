Туристка из Подмосковья пойдет под суд за убийство знакомого

СК по Краснодарскому краю завершил расследование уголовного дела против 26-летней девушки, которая обвиняется в убийстве своего знакомого и краже. Следователи установили, что подозреваемая прибыла в Сочи из Московской области. Здесь она проживала в съемном доме, находящемся в поселке Дагомыс.

По предварительной информации, в апреле 2019 года она познакомилась с 33-летним мужчиной из города Армавира. Он приехал к ней домой, где они распивали алкогольные напитки, после чего между знакомыми произошел конфликт на бытовой почве. В результате ссоры девушка ударила гостя ножом в грудную клетку. От полученных ранений мужчина скончался. После этого подсудимая забрала планшет погибшего и скрылась с места преступления.

Девушку задержали при попытке покинуть страну. На период следственных действий она была заключена под стражу, где находится по сей день. Следователи собрали достаточную доказательственную базу, и теперь уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, сообщают "Вести Сочи" со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Краснодарскому краю.