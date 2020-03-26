Домашняя уборка: вирусолог рассказал, какие средства убивают коронавирус

Ученые впервые получили точную информацию о том, сколько СOVID-19 может сохраняться на различных поверхностях. Оказывается, на некоторых он способен жить до 17 дней.

Ценную информацию удалось получить после обследования американского круизного лайнера Diamond Princess, пассажиры которого в феврале оказались на карантине из-за вспышки коронавируса.

Несколько недель корабль стоял в порту, последние пассажиры сошли на землю лишь 1 марта и были изолированы на 14 дней. Каждый пятый из 3711-ти пассажиров оказался заражен коронавирусом.

До начала дезинфекции судна ученые взяли пробы микроорганизмов с различных поверхностей, и на одной из пластиковых деталей обнаружили РНК (рибонуклеиновая кислота) COVID-19.

Однако, по словам специалистов, это не означает, что коронавирус распространялся на лайнере после прикосновений людей к предметам.

Они поясняют, что в каютах обнаружена РНК вируса, а живых клеток вируса в каютах найдено не было. Соответственно, находка авторов не указывает, что COVID-19 передавался кому-то с этих поверхностей.

В принципе, в плане выживания на поверхностях COVID-19 мало чем отличается от других коронавирусов, то есть сохраняется непродолжительное время. На меди половина вирионов погибла уже через 46 минут, на картоне — спустя три с половиной часа.

Дольше всех COVID-19 продержался на стали и пластике.

Российские ученые, однако, обращают внимание на то, что эти данные были получены в ходе экспериментов в лабораториях, в реальности же вирус может вести себя по-другому.

"Всегда нужно держать в голове, что это — модельные исследования, то есть исследования в экспериментальных условиях, когда определенное известное количество вируса помещается на определенную поверхность в определенной температуре, влажности и так далее. Что же будет в реальной обстановке? Эти данные тяжело экстраполировать на жизнь", — рассказал в эфире телеканала "Россия 24" вирусолог, член международной рабочей группы по вакцинам при Международной федерации фармпроизводителей и ассоциаций Юрий Васильев.

В столице уже несколько недель усилены меры по санитарной обработке общественного транспорта. Очищают все поверхности, включая поручни, стекла, сидения и кабину водителя.

В метро все тоннели обеззараживают дезинфицирующим средством с помощью специальных машин, вагоны кварцуются переносными ультрафиолетовыми лампами, а в поездах серии "Ока" и "Москва" очистка воздуха происходит автоматически. Воздушные фильтры в поездах меняют сейчас в 2 раза чаще, чем обычно.

От заражения стараются обезопасить себя и курьеры. Некоторые обрабатывают антисептиками даже звонки у квартир.

Для того, чтоб обезопасить себя от заражения дома? Вирусологи уверяют: для этого достаточно традиционных антисептиков.

Юрий Васильев говорит, что это могут быть традиционные средства для мытья полов или мытья посуды, мыло.

"Поскольку вирус оболочечный, то липиды быстро расщепляются – и все, вирус не способен вызвать инфекцию", — уверяет вирусолог.