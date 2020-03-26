Мишустин: сегодня правительство примет все решения по поручениям президента

Российское правительство 26 марта примет все необходимые меры для того, чтобы выполнить предложения президента РФ Владимира Путина по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин, передает канал "Россия 24".

"Все решения, необходимые для выполнения поручений президента, мы должны принять сегодня", – заявил он.

В числе первоочередных мер премьер назвал снижение страховых взносов для малых и средних предприятий, налоговая отсрочка для бизнеса, а также мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

"На период моратория приостанавливается исполнительное производство, начисление штрафов и пеней, – уточнил Мишустин. – Также будет упрощено заключение мировых соглашений по возникшим долгам".

Ранее 26 марта сообщалось, что Совет Госдумы намерен собраться на дополнительное заседание. На повестке – поправки к законам, необходимые для выполнения поручений Путина, направленные на поддержку граждан и бизнеса в связи с пандемией коронавируса. Эти предложения президент озвучил накануне в обращении к гражданам.