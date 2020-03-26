Третьяковка оценила возможные потери из-за коронавируса

Третьяковская галерея, одно из крупнейших собраний живописи, может потерять не менее 65 миллионов руб. из-за карантина, сообщила гендиректор галереи Зельфира Трегулова.

Бюджет Третьяковки в 2019 году составил около 3 миллиарда рублей. "Из них 42% мы заработали сами", — уточнила Трегулова.

Это доходы от продажи билетов, экскурсий, лекций, музейного магазина и так далее.

"Мы теряем за каждую неделю карантина более 18,9 миллиона и около 64,8 миллиона за период с 18 марта по 10 апреля", — сообщила Трегулова в интервью газете "Известия".

Карантин осложнил ситуацию, поскольку бюджет музея запланирован на год – забронированы экскурсии, лекции.

При этом надо платить за охрану, коммунальные расходы и другие "важнейшие музейные нужды".

По ее словам, у музеев "нет серьезного запаса прочности". На безотлагательные расходы будут потрачены деньги из запасов, заработанных за прошлый год и первые два месяца нового года.

Если карантин продлится, то галерее и остальным музеям нужно сократить расходы, отказаться от новых проектов, новых выставок.