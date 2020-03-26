Каникулы закончились трагедией: четвероклассник провалился под лед

В Череповце СК возбудил уголовное дело по факту гибели школьника. В районе дач под лед Ягорбы провалился 10-летний мальчик. Спасатели почти сразу вытащили ребенка из воды, но спасти его не удалось.

У школьников сейчас каникулы, многие подростки оказываются предоставленными сами себе. Значит, для спецслужб это время повышенной тревоги. Трагедия произошла во вторник, 24 марта. Четвероклассник забрался на водозаборную будку на реке Ягорбе, сорвался и провалился. Друзья пытались ему помочь, протягивали палку, чтобы тот смог ухватиться. Позже спасатели обнаружили ту самую палку, но трагедии избежать не удалось.

Рядом с рекой дачные дома и дорога, дети звали на помощь. Остановилась проезжающая мимо машина, водитель и вызвал спасателей. Директор МБУ "Спасательная служба" Дмитрий Санакоев рассказал: "Почти сразу вытащили мальчика из-подо льда. Передали сотрудникам скорой, чтобы попытаться реанимировать, но ребенок погиб".

Известно, сообщает ГТРК "Вологда", что мальчик воспитывался в многодетной неполной семье. Во время трагедии его мама была дома с детьми. В школе заверили, что семья благополучная.

В настоящее время следователи ведут опрос свидетелей, назначена судебно-медицинская экспертиза. Отметим, что это уже второй случай гибели ребенка на воде нынешней весной. Вторую неделю в Череповце продолжаются поиски тела 7-летнего мальчика.