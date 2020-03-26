26 марта 202012:40 Сергей Зыблев

В Красноярске модернизируют старейшую ТЭЦ

В Красноярске приступили к модернизации старой ТЭЦ. Предприятие, которое 60 лет назад было построено на окраине города, теперь оказалось в центре жилой застройки. Оборудование не отвечает экологическим требованиям, а удушливый дым из трубы не рассеивается по несколько дней. Cовременный электрический фильтр на ТЭЦ установят уже к концу этого года. На очереди остальные промышленные предприятия города.

От взрывотехников требуется ювелирная точность. Дымовая труба, которую нужно снести, находится в центре работающего предприятия, всего в нескольких метрах — корпуса старейшей красноярской ТЭЦ. 105-метровая труба падает на точно рассчитанный участок. Оставшееся основание будет демонтировано.

Станции и трубам больше 60 лет. Когда-то их строили на окраине города. Сейчас предприятие оказалось в центре жилой застройки, а экологические требования к нему возросли.

Проект модернизации станции разработчики называют уникальным. Замену оборудования нужно провести так, чтобы жители города не почувствовали дефицита тепла и электроэнергии. Для этого все делают в несколько этапов. На месте снесенной трубы установят новые электрофильтры, к ним подключат котлы, остатки дыма будут выбрасывать через новую трубу.

"Дымовая труба высотой 275 метров. Так мы увеличиваем зону рассеивания по уходящим газам и сокращаем концентрацию в районе работы красноярской ТЭЦ", — поясняет Александр Шлегель, директор красноярского филиала СГК.

Провести экологическую модернизацию требовали жители Красноярска. Из-за обилия выбросов качество воздуха в городе ухудшается. Удушливый смог может висеть по несколько дней. ТЭЦ, которая работает на угле, считается одним из основных загрязнителей городского воздуха. Такого дыма как сейчас на красноярской ТЭЦ скоро не будет. Современный электрический фильтр установят на месте взорванной трубы уже к концу этого года.

"Это применение новых доступных технологий, которые рекомендованы на уровне Российской Федерации. Произойдет увеличение улавливания частиц PM 2,5, оно будет стремиться к 95-97 процентам", — сказал Павел Корчашкин, министр экологии Красноярского края.

Новые электрофильтры, которые установят на ТЭЦ, будут улавливать более 99 процентов выбросов, в итоге к 2025 году, когда модернизация станции завершится, общий объем ее выбросов сократится на 25 процентов.

Красноярская ТЭЦ модернизируется в рамках федеральной программы "Чистый воздух". На очереди — остальные промышленные предприятия города, среди них крупнейший алюминиевый и цементный заводы.

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