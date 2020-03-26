Италия запретила высадку пассажиров с лайнера Costa Victoria, где есть 85 россиян

Власти Италии запретили пассажирам лайнера Costa Victoria сойти на берег в порту Чивитавеккьи. Об этом сообщили в посольстве РФ, которое намеревалось уже сегодня отправить россиян на родину.

На борту судна находятся 726 пассажиров, в том числе 85 граждан РФ, и 776 членов экипажа​​​.

В дипмиссии отметили, что россияне обеспечены всем необходимым, передает РИА Новости.

Как стало известно, во время медосмотра одной из пассажирок стало плохо. Женщина госпитализирована с симптомами гриппа. В связи с произошедшим департамент гражданской защиты Италии ввел временный запрет на сход с лайнера.

Судно вышло из Дубая 7 марта. Вскоре туристку из Аргентины с подозрительными симптомами высадили на Крите, где ей поставили диагноз — коронавирус.

Ожидалось, что корабль прибудет в Венецию 28 марта, но власти области Венето отказали ему в разрешении зайти в местный порт. Такое же решение принял президент соседней области Фриули-Венеция-Джулия, где местом прибытия мог стать Триест.

В результате судно с полутора тысячами человек на борту прибыло в Тирренское море к порту Чивитавеккьи, находящейся в 80 километрах от итальянской столицы.