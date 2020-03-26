"Магнит" может временно принять на работу сотрудников Burger King и KFC

Розничная сеть "Магнит" примет на работу сотрудников сетей ресторанов быстрого обслуживания Burger King и KFC, если эти рестораны временно закроются из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

Сотрудники Burger King могут уйти в отпуск. Одновременно они смогут заключать срочные трудовые договоры с "Магнитом" и работать в магазинах сети в качестве универсальных работников торгового зала. Burger King готова временно трудоустроить в магазинах "Магнит" почти 1,5 тыс. своих сотрудников в 20 городах России, сообщает "Интерфакс".

Сотрудники ресторанов KFC также получат возможность трудоустройства в "Магните" в случае неблагоприятного сценария развития ситуации по коронавиру и значительного сокращения посещений ресторанов.

KFC и "Магнит" договорились о поддержке сотрудников ресторанов KFC, "Магнит" сможет временно трудоустроить 1,15 тыс. человек в своих магазинах в 20 городах России.

Сотрудники ресторанов имеет санитарные книжки, поэтому смогут быстро выйти на работу после краткого обучения.

"Магнит" обсуждает сотрудничество с другими сетями ресторанов быстрого обслуживания. KFC изучает возможности таких проектов с другими розничными сетями.

К концу 2019 г. "Магнит" имел 20725 магазинов.