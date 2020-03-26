Теннисиста-насильника из ЮАР досрочно выпускают из тюрьмы

Известный южноафриканский теннисист Боб Хьюитт, который в свое время выиграл десять титулов "Большого шлема" в мужском парном и смешанном разрядах, будет выпущен из тюрьмы после отсидки минимального срока по своему приговору: бывший спортсмен попал на нары за изнасилование несовершеннолетних.

Хьюитту вменялось в вину изнасилование двух девочек 12 и 13 лет и домогательства в отношении 17-летней девушки, напоминает Boston Globe. 80-летний обладатель карьерного "Большого шлема" в парном разряде провел за решеткой три с половиной года, хотя приговорен был к 6 годам заключения. Насильник отбыл минимальный срок, необходимый для возможного условно-досрочного освобождения и он выйдет на свободу 24 апреля.

История имела начало в 1980-1990-х годах, когда бывшая теннисная звезда австралийского происхождения тренировал женщин, а затем молодых девушек в Южной Африке. Его наклонности педофила всплыли в 2012 году, хотя сам Хьюитт отрицал обвинения в изнасиловании. После вынесения приговора его имя было удалено из Международного зала теннисной славы.