Завершено расследование уголовного дела главы российского отделения "Аум Синрике"

Завершено расследование уголовного дела в отношении Михаила Устьянцева, руководившего российским подразделением секты "Аум Синрике" (запрещена в РФ).

По данным следствия, с 2010 по 2018 год мужчина пропагандировал идеи этой террористической организации среди жителей Москвы, Петербурга и Волгограда, а полученные от людей деньги передавал японским руководителям "Аум Синрике", сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Устьянцев обвиняется в создании террористического сообщества, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами (ч.1 статьи 205.4, ч.1 статьи 205.5, ч.1 статьи 239 УК РФ). Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Соучастники Устьянцева находятся в розыске.

В 1994 году адепты секты "Аум Синрике" распылили газ зарин в городе Мацумото в Японии. Жертвами той атаки стали 7 человек. В марте 1995 года сектанты совершили аналогичный теракт в метро Токио. В результате 13 человек погибли, 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести. Позднее руководители секты, в том числе ее основатель Секо Асахаре, были казнены.